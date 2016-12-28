В СКО более 500 жителей лишили гражданства Казахстана

Инцидент произошел, поскольку у них обнаружились российские паспорта.

С начала года Управлением миграционной полиции ДВД СКО выявлен 531 факт двойного гражданства. Указанные граждане, получив гражданство Российской федерации, не сдавали удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан, - рассказала «Литеру» руководитель пресс-службы ДВД СКО Мадина Балгашукова.

Как только тайное стало явным, миграционная полиция зарегистрировала утрату гражданства Республики Казахстан с того времени, как эти хитромудрые североказахстанцы получили гражданство России.

За использование паспорта и удостоверения личности гражданина Республики Казахстан людьми, фактически ставшими гражданами РФ, к административной ответственности по статье 496 КоАП РК привлечено 80 человек. Тех, кто не использовал казахстанских документов для получения каких-то льгот и привилегий, а таких набралось 451 человек, к административной ответственности не привлекали, ограничившись изъятием казахстанских документов. Между тем, сумма минимального штрафа за такое нарушение закона, составляет 100 МРП, что весьма ощутимо для кошельков северян, где одна из самых низких по Казахстану зарплат.

Среди людей с двойным гражданством, по словам М.Балгашуковой, есть представители самых разных организаций и учреждений, в том числе даже один государственный служащий. Он был уволен с работы и оштрафован на 300 МРП.

Зауре Жумалиева