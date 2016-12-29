Безбумажная медицина

Воплощая идею о том, что в центре внимания должен находиться человек, в Больнице Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан создана максимально комфортная среда, продуманная инфраструктура и лучшие условия для пациентов.

Информационные технологии в современном мире применяются повсеместно, и здравоохранение не стало исключением. IT-технологии в медицине становятся все более востребованными, некоторые направления в медицине уже сложно представить без их использования: технологии формируют отраслевые тренды и создают новые форматы работы.





Воплощая идею о том, что в центре внимания должен находиться человек, в Больнице Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан создана максимально комфортная среда, продуманная инфраструктура и лучшие условия для пациентов.





Учитывая, что технологические решения могут использоваться на всех этапах взаимодействия врача и пациента, в первую очередь, Больница ставит перед собой задачу - улучшить качество медицинского сервиса. Внедрение информационных систем дает большое влияние над производством и управлением ресурсов в Больнице. В таком случае, увеличивается эффективность работы Больницы.





Решение задачи повышения эффективности неразрывно связано с обеспечением информационной поддержки процессов, поэтому сегодня практически ни у кого не вызывает сомнений о необходимости построения информационной системы предприятия. Большинство людей, принимающих решения в этой области, разделяют мнение, что вопросы построения информационной системы следует решать в контексте задач совершенствования рабочих процессов. Существует и ясное понимание того, что максимально эффективной будет система, обеспечивающая непрерывное информационное сопровождение производственного цикла.





В Больнице МЦ УДП РК внедрены самые передовые технологии, и одной из них является - комплексная автоматизация лечебно-профилактических учреждений.









Этот комплекс - универсальная система автоматизации медицинских организаций, покрывающая различные аспекты деятельности лечебно – профилактических учреждений, охватывающая основной круг задач Больницы, для ее оптимизации.





В Больнице ведется единая электронная медицинская карта пациента как амбулаторная, так и стационарная.





На сегодняшний день данная система первая в Казахстане, которая имеет полный замкнутый цикл и позволяет хранить полную информацию о пациенте как лабораторную, так и параклиническую (рентген, КТ и МРТ, ПЭТ, УЗИ, видео с эндоскопических обследовании, видео хода операции и другие данные).





Система позволяет настроить всех субъектов информационного взаимодействия в единой базе данных с разграничением прав доступа к информации.

Данный комплекс полностью внедрен в Больницу и используется сотрудниками в полном объеме.



