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Безбумажная медицина

29 декабря 2016, 09:00

Воплощая идею о том, что в центре внимания должен находиться человек, в Больнице Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан создана максимально комфортная среда, продуманная инфраструктура и лучшие условия для пациентов.


Информационные технологии в современном мире применяются повсеместно, и здравоохранение не стало исключением. IT-технологии в медицине становятся все более востребованными, некоторые направления в медицине уже сложно представить без их использования: технологии формируют отраслевые тренды и создают новые форматы работы.

Воплощая идею о том, что в центре внимания должен находиться человек, в Больнице Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан создана максимально комфортная среда, продуманная инфраструктура и лучшие условия для пациентов.


Учитывая, что технологические решения могут использоваться на всех этапах взаимодействия врача и пациента, в первую очередь, Больница ставит перед собой задачу - улучшить качество медицинского сервиса. Внедрение информационных систем дает большое влияние над производством и управлением ресурсов в Больнице. В таком случае, увеличивается эффективность работы Больницы.

Решение задачи повышения эффективности неразрывно связано с обеспечением информационной поддержки процессов, поэтому сегодня практически ни у кого не вызывает сомнений о необходимости построения информационной системы предприятия. Большинство людей, принимающих решения в этой области, разделяют мнение, что вопросы построения информационной системы следует решать в контексте задач совершенствования рабочих процессов. Существует и ясное понимание того, что максимально эффективной будет система, обеспечивающая непрерывное информационное сопровождение производственного цикла.

В Больнице МЦ УДП РК внедрены самые передовые технологии, и одной из них является - комплексная автоматизация лечебно-профилактических учреждений.


Этот комплекс - универсальная система автоматизации медицинских организаций, покрывающая различные аспекты деятельности лечебно – профилактических учреждений, охватывающая основной круг задач Больницы, для ее оптимизации.

В Больнице ведется единая электронная медицинская карта пациента как амбулаторная, так и стационарная.

На сегодняшний день данная система первая в Казахстане, которая имеет полный замкнутый цикл и позволяет хранить полную информацию о пациенте как лабораторную, так и параклиническую (рентген, КТ и МРТ, ПЭТ, УЗИ, видео с эндоскопических обследовании, видео хода операции и другие данные).

Система позволяет настроить всех субъектов информационного взаимодействия в единой базе данных с разграничением прав доступа к информации.
Данный комплекс полностью внедрен в Больницу и используется сотрудниками в полном объеме.


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