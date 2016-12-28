Глава МИД Турции сообщил о двух соглашениях по Сирии
28 декабря 2016, 17:32
Одно из них касается политического урегулирования, другое - прекращения огня.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что подготовлены два соглашения по Сирии, передает ТАСС.
По данным телеканала HaberTurk, одно из них касается политического урегулирования, другое - прекращения огня. "Перемирие может начаться в любой момент", - цитирует телеканал министра иностранных дел страны. Кроме того, по словам Чавушоглу, "партия сирийских курдов "Демократический союз" не примет участие в переговорах между сирийским правительством и представителями оппозиции в Астане" во второй половине января.
Ранее в среду агенство Anadolu сообщило, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. По его информации, договоренности предполагают прекращение боевых действий в полночь 29 декабря, не охватывают террористические организации и достигнуты в рамках резолюции СБ ООН 2254. Если соглашение о перемирии будет реализовано, в Астане при поддержке России и Турции начнутся переговоры по политическому урегулированию конфликта. Москва и Анкара выступят в качестве гарантов урегулирования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал сегодня комментировать сообщения турецких СМИ о том, что Москва и Анкара якобы согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. "Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, не обладаю достаточной информацией", - подчеркнул Песков, между тем он отметил, что Россия и Турция находятся в постоянном контакте по теме возможной встречи в Астане по сирийскому урегулированию. "Действительно, ведутся постоянные контакты с турецкими коллегами, где обсуждается различная модальность возможного диалога, который планируется в Астане. Все это ведется в русле поиска политического урегулирования в Сирии", - заключил представитель Кремля.
В последние несколько дней между главами МИД РФ и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу шли интенсивные телефонные переговоры, посвященные ситуации в Сирии и встрече представителей оппозиции и сирийского правительства в Астане, а накануне Чавушоглу обсудил подготовку межсирийского диалога с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Кроме того, неделю назад Лавров, Чавушоглу и Зариф провели трехстороннюю встречу в Москве, в ходе которой согласовали совместное заявление по политическому процессу в Сирии.
Как сообщил ранее ТАСС лидер одной из сирийских оппозиционных групп Кадри Джамиль, встреча представителей Дамаска и оппозиции пройдет в Астане во второй половине января. Работа продолжится затем в Женеве, где спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура 8 февраля планирует запустить очередной раунд переговоров.
Фото © EPA/NATALIA KOLESNIKOVA / POOL
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