Глава МИД Турции сообщил о двух соглашениях по Сирии

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что подготовлены два соглашения по Сирии, передает передает ТАСС





По данным телеканала HaberTurk, одно из них касается политического урегулирования, другое - прекращения огня. "Перемирие может начаться в любой момент", - цитирует телеканал министра иностранных дел страны. Кроме того, по словам Чавушоглу, "партия сирийских курдов "Демократический союз" не примет участие в переговорах между сирийским правительством и представителями оппозиции в Астане" во второй половине января.





Ранее в среду агенство Anadolu сообщило, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. По его информации, договоренности предполагают прекращение боевых действий в полночь 29 декабря, не охватывают террористические организации и достигнуты в рамках резолюции СБ ООН 2254. Если соглашение о перемирии будет реализовано, в Астане при поддержке России и Турции начнутся переговоры по политическому урегулированию конфликта. Москва и Анкара выступят в качестве гарантов урегулирования.



