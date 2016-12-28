70 южноказахстанских семей встретили Новый год в новом доме
28 декабря 2016, 17:34
На сегодняшний день, по направлению "Жилье для молодых семей" по линии АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 328 молодых семей подали заявки, из них 216 семей подтвердили свою платежеспособность и будут обеспечены жильем.
Сегодня введены в эксплуатацию 2 жилых 216-квартирных девятиэтажных дома, расположенные в «Административно-деловом центре» города Шымкент.
Принявший участие на торжественном мероприятии аким области Ж.Туймебаев вручив ключи от квартир 70-ти семьям, поздравил с новосельем.
«Сегодня у вас - молодых семей долгожданная радость, Новый год будете встречать в новых квартирах. Для молодежи, в стране создаются все условия для получения образования, реализуются комплексные программы для обеспечения жильем и работой. В свою очередь, это является лишь частью заботы Главы государства о молодежи», - сказал аким.
Социальный объект построен в рамках государственной программы «Нұрлы жол». Также по квартирам, выданные по линии АО «Жилстройсбербанк Казахстана» для категории "Молодая семья" ведутся работы по обеспечению арендным жильем с правом выкупа.
На сегодняшний день, по направлению "Жилье для молодых семей" по линии АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 328 молодых семей подали заявки, из них 216 семей подтвердили свою платежеспособность и будут обеспечены жильем.
В настоящее время 90 человек получили направления в электронном виде, из них 73 подтвердили свою платежеспособность. Кроме того, планируется обеспечить жильем все остальные молодые семьи, которые подавали заявки на получение жилья.
Напомним, в 2014 году в рамках данной программы были обеспечены жильем 84 молодых семей, а в 2015 году отпраздновали новоселье 270 молодых семей.
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