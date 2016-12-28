Депутат Султанов высказался об отставке Тиникеева: Он достойно поступил
28 декабря 2016, 17:35
Тиникеев являлся одним из старожилов парламента.
Депутат мажилиса Куаныш Султанов рассказал журналистам о своих чувствах по поводу того, что его коллега Мухтар Тиникеев досрочно сложил свои полномочия из-за скандального видео.
Ранее Тиникеев заявил, что принял решение сложить с себя полномочия депутата мажилиса парламента. Коллеги на пленарном заседании в среду проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий Тиникеева.
"Ну, это уже рабочие процессы, я не могу сказать. Не переживайте: свято место пусто не бывает", — ответил Султанов на вопрос журналистов о том, когда партия "Нур Отан" предложит мажилису нового депутата на место Тиникеева.
"То, что он так, я считаю, достойно поступил, осознав свой поступок, и обратился о сложении своих полномочий — я считаю это мужественный поступок", — добавил Султанов.
Тиникеев являлся одним из старожилов парламента. Он был депутатом пяти созывов мажилиса на протяжении 21 года. До этого был депутатом двух созывов Верховного совета Казахстана.
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: ortcom.kz
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