Депутат Султанов высказался об отставке Тиникеева: Он достойно поступил

Депутат мажилиса Куаныш Султанов рассказал журналистам о своих чувствах по поводу того, что его коллега Мухтар Тиникеев досрочно сложил свои полномочия из-за скандального видео









"Ну, это уже рабочие процессы, я не могу сказать. Не переживайте: свято место пусто не бывает", — ответил Султанов на вопрос журналистов о том, когда партия "Нур Отан" предложит мажилису нового депутата на место Тиникеева.





"То, что он так, я считаю, достойно поступил, осознав свой поступок, и обратился о сложении своих полномочий — я считаю это мужественный поступок", — добавил Султанов.





Тиникеев являлся одним из старожилов парламента. Он был депутатом пяти созывов мажилиса на протяжении 21 года. До этого был депутатом двух созывов Верховного совета Казахстана.



