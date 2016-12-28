Переход информации о платежах в бюджет в режиме реального времени (онлайн платежи)

ДГД по Костанайской области сообщает, что в связи с переходом на передачу информации о платежах в бюджет в режиме реального времени (онлайн платежи), утвержденным Приказом Министра финансов РК от 26 февраля 2016 года № 87 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 29 апреля 2016 года № 13666), в пункт 142 внесены изменения и дополнения в части зачисления платежей (поступления) с неверно указанными реквизитами на КБК 107109 «Прочие налоговые поступления в республиканский бюджет».

Платежи, ранее возвращаемые Комитетом Казначейства РК в Банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций по причине проверки параметров электронных платежей на допустимый и недопустимый код бюджетной классификации (КБК) для региона, области, города с 23 мая 2016 года зачисляются на КБК 107109.

В связи с чем, в целях своевременного отражения поступлений на лицевом счете налогоплательщика и исключения отработки платежей путем зачисления их на правильные КБК, налогоплательщикам и участникам внешнеэкономической деятельности необходимо правильно указывать реквизиты в платежном документе.