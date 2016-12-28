 
Облачно: слабый снег
-8°

Астана

Облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 77%

Влажность: 84%

Давление: 737 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 6.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

333.50

28 декабря 

Курс НБРК

332.61

-0.73

АЛМАТЫ

Покупка

332.50

Продажа

333.50

АСТАНА

Покупка

332.00

Продажа

333.50

Подробнее
349.00

28 декабря 

Курс НБРК

347.28

-1.06

АЛМАТЫ

Покупка

346.00

Продажа

349.00

АСТАНА

Покупка

347.00

Продажа

349.00

Подробнее
Новости за сегодня

Переход информации о платежах в бюджет в режиме реального времени (онлайн платежи)

28 декабря 2016, 17:10

ДГД по Костанайской области сообщает, что в связи с переходом на передачу информации о платежах в бюджет в режиме реального времени (онлайн платежи), утвержденным Приказом Министра финансов РК от 26 февраля 2016 года № 87 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 29 апреля 2016 года № 13666), в пункт 142 внесены изменения и дополнения в части зачисления платежей (поступления) с неверно указанными реквизитами на КБК 107109 «Прочие налоговые поступления в республиканский бюджет».

Платежи, ранее возвращаемые Комитетом Казначейства РК в Банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций по причине проверки параметров электронных платежей на допустимый и недопустимый код бюджетной классификации (КБК) для региона, области, города с 23 мая 2016 года зачисляются на КБК 107109.

В связи с чем, в целях своевременного отражения поступлений на лицевом счете налогоплательщика и исключения отработки платежей путем зачисления их на правильные КБК, налогоплательщикам и участникам внешнеэкономической деятельности необходимо правильно указывать реквизиты в платежном документе.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код