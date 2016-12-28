Назначен новый министр национальной экономики РК





Сулейменов Тимур Муратович родился 5 апреля 1978 в КазССР. Окончил Павлодарский Государственный Университет (2000, 2006), Менеджмент. Второе высшее образование получил по специальности «Юриспруденция». Является магистром бизнеса со специализацией «Финансы» и сертификат Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании.





Свою трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» города Алматы. В последнее время работал директором Департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;

Вице-Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (03.2009-03.2010) Министерство было реорганизовано в Министерство экономического развития и торговли;

Вице-Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (19.03.2010-02.2012);

Член коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике (с 02.2012).





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