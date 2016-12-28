Куандык Бишимбаев освобожден от должности министра национальной экономики

Бишимбаев Куандык Валиханович освобожден от должности министра национальной экономики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

К.В. Бишимбаев родился 11 апреля 1980 года в Кзыл-Орде. Окончил Казахскую государственную академию управления, г. Алматы (1999), а также Таразский Государственный университет им. М.Х. Дулати (2001) и Университет им. Дж. Вашингтона в г. Вашингтон, по программе «Болашак» (2001). Является магистром бизнес-администрирования, кандидатом экономических наук (28.03.2007).

Трудовой стаж:

· Менеджер Управления заимствования и структурного финансирования, главный менеджер Управления казначейских операций АО «Банк развития Казахстана» (2001-2002);

· Начальник отдела функционального анализа Департамента бюджетной политики и планирования, заместитель начальника Управления инвестиционного планирования и анализа Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2002-2003);

· Управляющий директор, член правления АО «Национальный инновационный фонд» (2003-2004);

· Заместитель председателя правления, член правления АО «Центр маркетинговых и аналитических исследований» (2004-2005);

· Вице-президент АО «Корпорация «Ордабасы», председатель совета директоров АО «Интеркомшина» (02.2005-10.2005);

· Советник Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (10.2005-2006);

· Советник Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан (02.2006-10.2006);

· Президент АО «Центр развития торговой политики» при Министерстве индустрии и торговли Республики Казахстан (2006-2007);

· Вице-Министр индустрии и торговли Республики Казахстан (2007);

· Заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (02.2008-05.2009);

· Помощник Президента Республики Казахстан (22.05.2009-15.03.2010);

· Вице-министр экономического развития и торговли (16.03.2010-02.2011);

· Заместитель Председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (05.2011-05.2013);

· Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (30.05.2013-05.05.2016);

· Министр национальной экономики РК (с 06.05.2016, переназначен - с 13.09.2016).