Первый кроссовер Lamborghini станет гибридом

Мировая премьера Lamborghini Urus намечена на 2018 год. Спортивный автомобиль повышенной проходимости, построенный на одной платформе с Bentley Bentayga и Audi Q7, станет не только первым гибридом «Ламбо», но и первой турбированной моделью: компания отказалась от атмосферников V10 и V12 в пользу 4,0-литровой бензиновой твин-турбовосьмерки. Утверждается, что это новый уникальный агрегат – его не будет использовать никакая другая модель Volkswagen Group. По всей видимости, первым в продажу поступит именно вариант с V8, а бензоэлектрический Urus присоединится к нему позднее. Никакие подробности о гибриде пока не раскрываются, но Lamborghini уже экспериментировал с электротягой: осенью позапрошлого года автопроизводитель представил в Париже концептуальный суперкар Asterion с 5,2-литровым V10 от Huracan и тремя электромоторами. Реджани говорит, что финальный вариант Urus получился лучше концепта 2012 года: по его словам, серийный кроссовер заметно отличается как снаружи, так и внутри.





Выпускать кроссовер будут в Сант'Агата-Болоньезе вместе с суперкарами Huracan и Aventador, а продавать – по всему миру, в том числе и в России. С помощью этой модели новый руководитель Lamborghini Стефано Доменикали, пришедший на смену Стефану Винкельманну, рассчитывает удвоить продажи бренда, доведя годовой объем реализации до 7000 экземпляров. Стоить «Lamborghini на каждый день» будет около 200 тысяч долларов.



