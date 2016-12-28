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Определены победители VI ежегодного конкурса годовых отчетов

28 декабря 2016, 18:14

В 2016 году в конкурсе приняли участие 137 казахстанских компаний. В список номинантов вошли 16 организаций.


В Алматы подведены итоги VI ежегодного конкурса годовых отчетов, организованного рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА Казахстан»), при поддержке АО «Казахстанская фондовая биржа».

В 2016 году в конкурсе приняли участие 137 казахстанских компаний. В результате комплексного анализа представленных работ, в список номинантов вошли 16 организаций.

Победителей выбирали по пяти номинациям: «Лучший годовой отчет в финансовом секторе», «Лучший годовой отчет в нефинансовом секторе», «Лучший отчет об устойчивом развитии», «Дизайн и полиграфия» и «Лучший интерактивный годовой отчет». Конкурс призван оказать содействие эффективному раскрытию информации компаний для заинтересованных сторон.

Фонд недвижимости «Самрук-Қазына», учитывая актуальные тренды и международные стандарты в подготовке годовой отчетности, в очередной раз, стал призером конкурса в номинации за «Лучший годовой отчет в финансовом секторе».

«Участие Фонда недвижимости «Самрук-Қазына» в ежегодном конкурсе, наглядно демонстрирует стремление компании к открытости для своих партнеров и прозрачности в деятельности в целом», - отметил на церемонии награждения директор Представительства АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» в г. Алматы Берик Сагынбеков.

«Победили конкурса демонстрируют лучшие практики издания годовых отчетов в Казахстане в 2016 году. Компании-лидеры показывают не только высокий уровень раскрытия информации, но и качественное ее представление – это позволяет в максимально полной мере ответить на запрос пользователей отчета, в первую очередь донести ключевые сообщения до заинтересованных сторон»,- отметил научный руководитель проекта Василий Калабин.

В этом году, учитывая возникшую в мире необходимость повышения требований к освещению нефинансовых аспектов деятельности организации, RAEX учредили новую номинацию - за качественное раскрытие результатов деятельности в области устойчивого развития.

В целом, проведение ежегодного конкурса все больше доказывает возрастающую актуальность вопросов повышения стандартов корпоративной отчетности казахстанскими публичными компаниями.

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