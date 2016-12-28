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Второй черный ящик разбившегося Ту-154 находится в отличном состоянии

28 декабря 2016, 18:26

Третий самописец также уже обнаружен, но пока не поднят на поверхность.


Поднятый из воды второй черный ящик разбившегося в Черном море Ту-154 находится в отличном состоянии. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил старший инженер комиссии по расследованию катастрофы Дмитрий Попов, передает РИА Новости.

"Состояние по внешнему виду отличное — немножечко повреждена теплоизоляционная и бронезащита. Даже то, что ручки на месте, это первый признак того, что, наверное, если не было воздействия соленой воды, то магнитная лента должна быть в отличном состоянии", — сказал он.

Самописец, который находился в хвосте лайнера, является параметрическим, отметил член комиссии.

Первый параметрический регистратор ранее доставили в ЦНИИ Минобороны в Подмосковье. По оценкам экспертов, он находится в удовлетворительном состоянии, началась расшифровка данных.

Как сообщал источник РИА Новости в силовых структурах, третий, речевой, самописец также уже обнаружен, но пока не поднят на поверхность.

Самолет Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию, разбился в воскресенье утром через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. Спасатели уже достали тела 15 из 92 жертв катастрофы, их доставляют в Москву для опознания и генетической экспертизы. Также на поверхность извлечены более 200 обломков лайнера.

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Фото: РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL.

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