Назарбаев исполнил желания трех школьников

Акция "Напиши письмо Деду Морозу" является прекрасной возможностью для исполнения желаний юных казахстанцев в преддверии Нового года.

Президент Казахстана Нурсултан Назарабаев поддержал проект "Напиши письмо Деду Морозу" , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





В рамках этого проекта каждый может выбрать письмо ребенка и исполнить его желание. Второй год подряд Глава государства оказывает поддержку данному проекту и осуществляет мечты юных казахстанцев.





"В этом году Нурсултан Назарбаев исполнил желание Ардака Шалабаева из Павлодара, который написал письмо Деду Морозу с просьбой подарить ему билет на ЭКСПО-2017. Достойное проведение международной выставки является одним из главных событий наступающего года. В этой связи Глава государства решил порадовать 11-летнего Ардака и подарил ему 4 билета на ЭКСПО в Астане", - говорится в сообщении Акорды.





Воспитанникам специальной школы-интерната из Махамбетского района Атырауской области Президент подарил швейную машину для самостоятельного обучения, а также мячи, ракетки и другие спортивные предметы. 6-летнему Нурисламу Серикову из поселка Тасбогет (Кызылординская область) Назарбаев подарил детскую литературу и конструктор "Лего".





Акция "Напиши письмо Деду Морозу" является прекрасной возможностью для исполнения желаний юных казахстанцев в преддверии Нового года.





Также отмечается, что данный проект имеет важное социальное значение, поскольку казахстанцы могут откликнуться на просьбы детей из малообеспеченных семей, детей - инвалидов и сирот.



