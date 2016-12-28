Советник Порошенко заподозрил Деда Мороза в работе на российские спецслужбы
28 декабря 2016, 19:10
По его мнению, новогодние персонажи могут быть не просто активными агентами российской разведки, но и инструментом мягкой силы Кремля
Советник президента Украины Олег Медведев предположил, что использование образов Деда Мороза и Снегурочки может играть на руку российским спецслужбам, передает РИА Новости.
По его мнению, новогодние персонажи могут быть не просто активными агентами российской разведки, но и инструментом мягкой силы Кремля. В связи с этим, он считает, что необходимо тщательно обдумать вопрос о декоммунизации этих "символов советсткой эпохи".
"Есть ли этим артефактам место в украинском праздничном дискурсе?" — написал Медведев, отметив, что этот вопрос требует "профессиональной политической консультации".
Фото: РИА Новости. Алексей Филиппов.
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