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Советник Порошенко заподозрил Деда Мороза в работе на российские спецслужбы

28 декабря 2016, 19:10

По его мнению, новогодние персонажи могут быть не просто активными агентами российской разведки, но и инструментом мягкой силы Кремля


Советник президента Украины Олег Медведев предположил, что использование образов Деда Мороза и Снегурочки может играть на руку российским спецслужбам, передает РИА Новости.

По его мнению, новогодние персонажи могут быть не просто активными агентами российской разведки, но и инструментом мягкой силы Кремля. В связи с этим, он считает, что необходимо тщательно обдумать вопрос о декоммунизации этих "символов советсткой эпохи".

"Есть ли этим артефактам место в украинском праздничном дискурсе?" — написал Медведев, отметив, что этот вопрос требует "профессиональной политической консультации".

Фото: РИА Новости. Алексей Филиппов.

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