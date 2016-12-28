В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
28 декабря 2016, 19:18
Подземные толчки ощутили жители 19 префектур.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло сегодня в японской префектуре Ибараки на северо-востоке страны, угрозы цунами нет. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство, передает ТАСС.
Эпицентр землетрясения находился на границе с префектурой Фукусима, а очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Подземные толчки ощутили жители 19 префектур.
Алексей Заврачаев.
Фото: РИА Новости. Наталья Селиверстова.
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