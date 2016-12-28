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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

28 декабря 2016, 19:18

Подземные толчки ощутили жители 19 префектур.


Землетрясение магнитудой 6,3 произошло сегодня в японской префектуре Ибараки на северо-востоке страны, угрозы цунами нет. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство, передает ТАСС.

Эпицентр землетрясения находился на границе с префектурой Фукусима, а очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Подземные толчки ощутили жители 19 префектур.

Алексей Заврачаев.

Фото: РИА Новости. Наталья Селиверстова.

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