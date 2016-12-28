Назначен новый министр иностранных дел РК

Указом Главы государства Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен Министром иностранных дел Республики Казахстан и освобожден от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Абдрахманова Кайрата Кудайбергеновича Министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций», - говорится в указе Президента от 28 декабря 2016 года № 397.

Кайрат Абдрахманов родился в городе Панфилов Талды-Курганской (ныне - Жаркент, Алматинской области). Окончил исторический факультет Казахского государственного университета (1987). В 1987-91 гг - преподаватель истории в Казахском политехническом институте. В 1991-93 гг - аспирант КазГУ.

В 1993-97 - 3-й, 2-й секретарь, зав. отделом, зам. начальника Управления стран Азии МИД Казахстана.

1997 - зам. директора Департамента стран Азии МИД РК.

1997-98 - нач-к Управления Азии, Ближнего Востока и Африки - зам. директора 4-го департамента МИД РК.

1998-99 - директор 3-го департамента, департамента двусторонних отношений МИД РК.

1999-2001 - вице-министр иностранных дел РК.

2001-2003 - советник-посланник Посольства РК в Великобритании.

апрель 2003 - март 2006 - Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Израиле.

3 марта 2006 - август 2007 - вице-министр иностранных дел РК.

С августа 2007 - сент. 2008 - посол РК в Австрии-постпред РК в ОБСЕ.

C января 2008 - представитель экономико-экологического комитета ОБСЕ.

С сентября по декабрь 2008 - постоянный представитель Казахстана при ОБСЕ и др. международных организациях в Вене.

С декабря 2008 по март 2011 - постоянный представитель Казахстана при ОБСЕ.

С марта 2011 - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель Казахстана при международных организациях в городе Вене. Имеет чин Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2-го класса (2001).

В связи с переходом на другую работу Идрисов Ерлан Абильфаизович освобожден от должности Министра иностранных дел РК.