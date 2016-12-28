 
Облачно: слабый снег
-8°

Астана

Облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 77%

Влажность: 84%

Давление: 737 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 6.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

333.50

28 декабря 

Курс НБРК

332.61

-0.73

АЛМАТЫ

Покупка

332.50

Продажа

333.50

АСТАНА

Покупка

332.00

Продажа

333.50

Подробнее
349.00

28 декабря 

Курс НБРК

347.28

-1.06

АЛМАТЫ

Покупка

346.00

Продажа

349.00

АСТАНА

Покупка

347.00

Продажа

349.00

Подробнее
Новости за сегодня

Назначен новый министр иностранных дел РК

 

Указом Главы государства Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен Министром иностранных дел Республики Казахстан и освобожден от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Абдрахманова Кайрата Кудайбергеновича Министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций», - говорится в указе Президента от 28 декабря 2016 года № 397.

Кайрат Абдрахманов родился в городе Панфилов Талды-Курганской (ныне - Жаркент, Алматинской области). Окончил исторический факультет Казахского государственного университета (1987). В 1987-91 гг - преподаватель истории в Казахском политехническом институте. В 1991-93 гг - аспирант КазГУ.

В 1993-97 - 3-й, 2-й секретарь, зав. отделом, зам. начальника Управления стран Азии МИД Казахстана.

1997 - зам. директора Департамента стран Азии МИД РК.

1997-98 - нач-к Управления Азии, Ближнего Востока и Африки - зам. директора 4-го департамента МИД РК.

1998-99 - директор 3-го департамента, департамента двусторонних отношений МИД РК.

1999-2001 - вице-министр иностранных дел РК.

2001-2003 - советник-посланник Посольства РК в Великобритании.

апрель 2003 - март 2006 - Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Израиле.

3 марта 2006 - август 2007 - вице-министр иностранных дел РК.

С августа 2007 - сент. 2008 - посол РК в Австрии-постпред РК в ОБСЕ.

C января 2008 - представитель экономико-экологического комитета ОБСЕ.

С сентября по декабрь 2008 - постоянный представитель Казахстана при ОБСЕ и др. международных организациях в Вене.

С декабря 2008 по март 2011 - постоянный представитель Казахстана при ОБСЕ.

С марта 2011 - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель Казахстана при международных организациях в городе Вене. Имеет чин Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2-го класса (2001).

В связи с переходом на другую работу Идрисов Ерлан Абильфаизович освобожден от должности Министра иностранных дел РК.

 

28 декабря 2016, 17:45
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код