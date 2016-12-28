Назначен главный транспортный прокурор РК
28 декабря 2016, 19:45
Им стал Алимханов Марат Тлеукабылович.
Марат Алиханов назначен главным транспортным прокурором Казахстана, передает Казинформ.
"28 декабря приказом Генерального прокурора РК назначен главный транспортный прокурор Алиханов Марат Тлеукабылович", - говорится в сообщении пресс-службы высшего надзорного органа страны.
Ранее он занимал должность первого заместителя председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.
Дамир Байманов.
Фото: dknews.kz.
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