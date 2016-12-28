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Назначен главный транспортный прокурор РК

28 декабря 2016, 19:45

Им стал Алимханов Марат Тлеукабылович.


Марат Алиханов назначен главным транспортным прокурором Казахстана, передает Казинформ.

"28 декабря приказом Генерального прокурора РК назначен главный транспортный прокурор Алиханов Марат Тлеукабылович", - говорится в сообщении пресс-службы высшего надзорного органа страны.

Ранее он занимал должность первого заместителя председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.

Дамир Байманов.

Фото: dknews.kz.

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