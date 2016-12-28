В Киеве анонсировали встречу Порошенко и Трампа

Президент Украины Петр Порошенко может встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в феврале 2017 года. Об этом замглавы администрации украинского лидера Константин Елисеев сообщил в интервью изданию «Обозреватель» в среду, 28 декабря.





«Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года», — сказал он, комментируя состоявшийся между политиками в ноябре телефонный разговор.





Также Елисеев отметил, что беседа прошла на дружественной ноте. «Сам факт этого разговора — свидетельство того, что Трамп готов выстраивать двусторонний диалог. Не хотел бы делать далеко идущие выводы, но, думаю, следующие шаги должны эту тенденцию закрепить», — добавил чиновник.





Порошенко и Трамп поговорили по телефону 15 ноября. В ходе диалога украинский лидер поздравил миллиардера с победой на выборах президента и отметил важность продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона в «противодействии российской агрессии». Собеседники договорились о продолжении контактов, в том числе о проведении двусторонней встречи. Кроме того, Порошенко пригласил Трампа осуществить визит на Украину в удобное время.





Представитель Республиканской партии Трамп победил на состоявшихся в США 8 ноября президентских выборах. После подведения во всех штатах итогов собраний выборщиков, уполномоченных отдать голоса за кандидатов, он получил 304 голоса. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января.







