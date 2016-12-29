В Афганистане обезглавили женщину за посещение магазина без мужа

В Афганистане обезглавили женщину за посещение продуктового магазина без мужа. Инцидент произошел в провинции Сар-э-пул, значительная часть которой до сих пор находится под контролем боевиков движения "Талибан". Об этом сообщает Daily Mail, передает Об этом сообщает Daily Mail, передает РИА Новости





По информации издания, муж погибшей несколько дней тому назад покинул страну. В его отсутствие женщина решила сходить за покупками на рынок в деревне Латти. На улице ее задержала группа вооруженных мужчин и вскоре убила.





По словам губернатора провинции, женщина стала жертвой боевиков, поскольку нарушила запрет "Талибан" на посещение публичных мест без сопровождения близких родственников мужского пола.





При этом представители "Талибан" заявили о своей непричастности к убийству.





Движение "Талибан" находилось у власти в Афганистане с 1996 года по 2001 год. После терактов 11 сентября американские власти инициировали военную компанию против их режима. На сегодняшний день представители движения сохраняют власть в некоторых районах страны, при этом большая часть территории Афганистана контролируется официальным Кабулом.



