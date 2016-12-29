На месторождении в Жанаозене произошло возгорание нефтепродуктов

В шести километрах в северном направлении от Жанаозена 28 декабря произошло возгорание нефтяных продуктов рядом со скважиной на территории предприятия НГДУ-3 (нефтегазодобывающее управление) АО «Озенмунайгаз». Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, передает " Об этом сообщили в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, передает " Лада ".





Вызов на пульт дежурного поступил в 04:21. Через пять минут к месту пожара были направлены силы и средства ТОО «Семсер өрт сөндіруші».





- Поступил сигнал о возгорании разлитых нефтепродуктов рядом со скважной №4412, находящейся возле установки №61. Она принадлежит учреждению НДГУ-3. Данная установка расположена в шести километрах в северном направлении от Жанаозена. В 04:55 пожар локализован и в 05:00 ликвидирован. Площадь горения составила шесть квадратных метров. Причину пожара и ущерб установит дежурный дознаватель, - сообщили в ведомстве.



