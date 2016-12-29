В Алматы появятся новые транспортные развязки

Депутаты маслихата утвердили бюджет на 2017-2019 годы. Большие деньги пойдут и на транспортную инфраструктуру. Это новые развязки, пробивка улиц, сообщает телеканал «Алматы».

В Наурызбайском районе появится поликлиника на 500 посещений. Денежную помощь получат больные туберкулезом. Расходы на приоритетный сектор- систему здравоохранения сохранятся и в ближайшие три года.

Большие работы на городских дорогах начнутся в следующем году. Планируется пробивка 3-х магистральных улиц и строительство еще 3-х транспортных развязок. Продолжится стройка двух станций метро «Достык» и «Сарыарка», а также расширение трассы Алматы-Бишкек в районе рынка Алтын-Орда. Бауыржан Байбек отметил, что в целом на модернизацию транспортной системы и дорог выделят свыше 42 миллиардов тенге.

«БАКАД - большая алматинская кольцевая транспортная дорога, она увязывается Западная Европа - Западный Китай, ее строительство должно начаться весной следующего года, было поручение за два года завершить, если мы построим БАКАД, то качество, транспорт пойдет по большой кольцевой дороге, и мы очень сильно улучшим инфраструктуру нашего города», – сказал Бауыржан Байбек, аким города Алматы.

Большая работа ждет и коммунальную систему. Это строительство 167 километров водопровода и канализации для 28 тысяч жителей Алатауского района. Продолжится реконструкция изношенных сетей, в том числе теплотрассы.

«Одним из показателей современного и комфортного мегаполиса является развитая инженерная инфраструктура, поэтому выделяется 28,8 миллиардов тенге на разработку ПСД газификации 645,8 миллионов, теплоэнергетической системы 7,1 миллиард, электроэнергетической системы 1,3 млрд, система водоснабжения, водоотведения 117,3 миллиарда тенге. Строительство, реконструкция внешних инженерных сетей Центрального стадиона и других объектов коммунальной собственности 2,4 миллиарда», – сообщил руководитель Управления экономики и бюджетного планирования г. Алматы Максат Кикимов.

А в сфере здравоохранения особое внимание будет уделяться заболеваниям, занимающим лидирующие позиции по смертности. Кроме того, из местного бюджета будет выделен 51 миллион тенге на выплату соцпомощи больным туберкулезом.

«Надо сделать серьезный рывок по отдельным видам заболеваний, которые негативно влияют на наших горожан, поэтому в этом году будут увеличены мощности онкологического диспансера и центра психического здоровья. Также начнется строительство поликлиники на 500 посещений в Наурызбайском районе», – отметил аким города Бауыржан Байбек.

Здоровый образ жизни молодых алматинцев тоже в приоритете. Так, бесплатные спортивные секции появятся в более 600-стах алматинских дворах. Ведь большие победы наших атлетов всегда вдохновляли маленьких чемпионов, подавая им хороший пример. Понимая это, городской акимат запускает уникальный проект. На существующих и новых спортивных дворовых площадках будут организованы секции. Причем совершенно бесплатно для 10 тысяч детей. Финансирование проекта уже утверждено маслихатом. Вообще бюджет на спорт на следующий год увеличен почти в полтора раза.

«На развитие туризма, физкультуры и спорта предусмотрено 10,2 миллиарда тенге. Из них развитие горнолыжного туризма, пешего, экологического, продвижение турпродукта 1,2 миллиарда тенге, содержание 16 спортивных школ и интерната для одаренных детей к спорту - 2,1 миллиард тенге», – сообщил Максат Кикимов.

Надо сказать, что бюджет на ближайшие три года строился в рамках приоритетов Программы развития-2020. Он составит почти 460 миллиардов тенге. Сэкономлено 123 миллиарда благодаря оптимизации дорогостоящих проектов, в том числе объектов Универсиады, механизму государственно- частного партнерства, экономии госзакупок.