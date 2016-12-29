Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Генпрокурор Израиля распорядился начать расследование в отношении Нетаньяху

29 декабря 2016, 06:20

Официальный представитель министерства юстиции отказалась комментировать эту информацию.


Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит распорядился, чтобы полиция начала уголовное расследование по двум делам, связанным с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщает РИА Новости

Официальный представитель министерства юстиции отказалась комментировать эту информацию. Об одном из двух дел, которые изучал генпрокурор страны, ранее не было известно общественности.

В июле сообщалось, что генпрокурор и юридический советник израильского правительства Авихай Мандельблит поручил провести расследование по делам, связанным с премьером. По данным газеты Haaretz, министерство юстиции "получило информацию о делах, связанных, в частности, с премьер-министром". В заявлении ведомства уточнялось, что речь не идет об уголовном деле. С чем именно связано дело, не уточняется.

Ранее местные СМИ сообщали о возможном конфликте интересов с участием юриста Нетаньяху при покупке подводных лодок у Германии. Нетаньяху заявлял, что никаких нарушений допущено не было.

Фото РИА Новости. Алексей Никольский


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код