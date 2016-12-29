В Казахстане сохраняется неустойчивая погода

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, на юго-востоке республики в горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки. Местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра. Об этом Zakon.kz сообщает со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 25, утром и днем на юго-западе области более 30 м/с. В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами – туман, гололед, в Южно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 25 м/с. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами – метель, усиленеие ветра 15-20 м/с, в Акмолинской области местами ожидается туман. В Алматинской области местами – туман, в районе Жаланколя усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской области местами – туман, ночью местами – гололед. В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается низовая метель. В Карагандинской области местами – туман.

В Алматы 0, облачно.

В Астане -10, облачно.

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Фото с сайта favim.com