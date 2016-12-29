Задавившие медведя россияне объяснили свой поступок самообороной

В сети появилось видео, на котором следователи допрашивают одного из подозреваемых в убийстве медведя в Республике Саха, пишет РИА Новости

По словам мужчины, вахтовики проехали за животным около 200 метров, чтобы сфотографировать его. В итоге им удалось загнать медведя в "небольшой карман". После этого сзади к хищнику подъехал второй автомобиль. Медведь сел на дорогу и перегородил машине путь.

"Когда он начал подниматься на четыре лапы, все разбежались, испугались. Водитель смотки начал двигаться в сторону медведя. Медведь ушел с дороги в сугроб. Тот поехал за ним, чтобы напугать, люди находились на дороге", — вспоминает подозреваемый. Он отмечает, что не видел, наехала ли смотка на хищника.

Как рассказал подозреваемый, после этого он решил сфотографировать медведя, но когда подошел ближе, зверь поднялся на лапы. Автомобили начали двигаться в сторону "фотографа", чтобы тот мог спрятаться, и в результате хищник оказался между колесами двух "Уралов".

"Оказалось, что медведь был зажат между колесами двух машин. Ребята вылезли наружу и стали фотографировать. Медведь начал подниматься оттуда. Я попросил дать мне что-нибудь, они мне дали лом, я ударил его. Попросил ребят, чтобы они залезли назад в будку, потому что если медведь поднимется, будет бесполезно что-то делать", — заявил мужчина.

После этого медведь успокоился, и автомобили разъехались, добавил подозреваемый. По его словам, хищник прошел еще 50 метров и сел, а через некоторое время упал мордой в снег.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой медведя задавили двумя автомобилями "Урал", а после этого искалеченное животное добили металлическим прутом. Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей. Проверку по этому факту проводят полиция, прокуратура, следственное управление и министерство охраны природы республики. Возбуждено уголовное дело.