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Сбитая под Алматы женщина в качестве компенсации попросила бутылку водки

29 декабря 2016, 07:41

Нетрезвая пострадавшая искала приключений посреди трассы.


В ночь с 28 на29 декабря в Алматы автомобиль сбил женщину на Кульджинском тракте, передает Zakon.kz.

Автомобиль Nissan Cefiro двигался по Кульджинскому тракту на север. Не доезжая ул. Бухтарминская, водитель поздно заметил пешехода на проезжей части и, пытаясь увернуться, допустил наезд. Пешеходом оказалась женщина, 1976 года рождения.

На место ДТП подбежали очевидцы. Женщина лежала на проезжей части, вокруг нее стояли очевидцы и водитель Nissan. Водитель стал звонить в скорую, и тут женщина, как оказалась, находящаяся в сильном алкогольном опьянении, заявила, что не нужно никуда звонить, просто купить ей бутылки водки и довезти до дома.

Ошарашенному водителю очевидцы рассказали, что эта женщина ходила по дороге и буквально за несколько минут до ДТП из-за нее чуть не перевернулась фура, водитель которой тоже поздно заметил в темноте женщину и увернулся, круто вильнув рулем, от чего фура сильно накренилась, но устояла на мокрой дороге.

Водитель позвонил в скорую и вызвал сотрудников дорожно-патрульной полиции. Прибывшая на место ДТП скорая госпитализировала женщину.



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