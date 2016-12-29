Трамп собирается сам себе писать инаугурационную речь
Политик уже начал готовить речь, сделав первые наброски.
Избранный президент США Дональд Трамп хочет самостоятельно написать свою инаугурационную речь, взяв за образец выступления бывших американских президентов Рональда Рейгана и Джона Кеннеди, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.
Политик рассказал, что уже начал готовить речь, сделав первые наброски. В этом ему помогает спичрайтер Стивен Миллер, который готовил речи республиканца в ходе его предвыборной кампании и займет в его администрации должность старшего советника по политическим вопросам.
"Трамп сказал, что "невероятный стиль" Рейгана и артикуляция больших национальных амбиций Кеннеди являются центральными в его подходе к своей речи, с которой он выступит 20 января", — пишет издание.
По словам неназванных собеседников Трампа, избранный президент "очарован уверенным стилем Рейгана и тем, как он связан с этой страной". "Он (Трамп) говорил и говорил о Рейгане и о том, как он восхищается им. Но не только о нем. Он говорил и о Кеннеди, о том, как он смог мотивировать страну, чтобы полететь на Луну", — цитирует Washington Post одного из знакомых Трампа.
Демократ Джон Кеннеди (35-й президент США в 1961-63 годах) и республиканец Рональд Рейган (40-й президент в 1981-1989 годах) спустя годы остаются одними из наиболее популярных политиков в истории страны.
Ранее ряд СМИ сообщили, что речь Трампа будет посвящена системе образования, инфраструктуре, безопасности границ, состоянию армии, экономике, аутсорсингу и, в целом, "структурным проблемам, которые стоят перед страной". По данным Politico, Миллер уже начал консультации со сторонниками Трампа как среди его переходной команды, так и вне ее.
Одной из интриг предстоящей инаугурации, как указывает СМИ, остается то, будет ли Трамп пользоваться телесуфлером — последним президентом, который отказался от такого рода "подсказок" был Рейган.
Фото © AFP 2016/ Mandel Ngan
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