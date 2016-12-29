В Северной Дакоте протестуют против нефтепровода

Новые протесты прошли в американском штате Северная Дакота после решения властей пересмотреть маршрут нефтепровода Dakota Access, передает РИА Новости.

В начале декабря стало известно, что власти США пошли навстречу многомесячным протестам и согласились пересмотреть маршрут нефтепровода в Северной Дакоте. Решение властей является победой для тысяч активистов из десятков организаций, которые добивались, чтобы нефтепровод не шел по заповедным территориям, священным для индейцев. В ходе протестов в разное время были задержаны, а затем отпущены около 600 человек.

Сообщается, что около 100 демонстрантов собрались на месте проведения предыдущих акций протеста и попытались убрать табличку с надписью "проход воспрещен", стоящую на границе территории армейского корпуса. Полиция была вынуждена применить оружие нелетального действия. Пять человек были задержаны.

Ранее участники акции протеста также заявляли, что намерены продолжить акцию, несмотря на решение властей по пересмотру маршрута.

Фото AP Photo/ Eric Gay