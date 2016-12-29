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В Китае начали строить транспортный коридор за $6,6 млрд

29 декабря 2016, 08:06

Протяженность составит 24 километра.


В провинции Гуандун на юге Китая начато строительство транспортного коридора протяженностью 24 километра, инвестиции оцениваются в 46 миллиардов юаней (примерно 6,6 миллиарда долларов), передает РИА Новости.

Согласно планам, транспортный коридор будет состоять из автомобильного тоннельно-мостового перехода и искусственных островов. Он соединит между собой берега через устье реки Чжуцзян, где, в частности, расположен городе Шэньчжэнь.

Отмечается, что после завершения строительства время в пути между сторонами залива сократится до 20 минут вместо нынешних двух часов. Движение будет осуществляться по восьми полосам в двух направлениях, а проектная скорость движения по тоннельно-мостовому переходу должна составить 100 километров в час.

В конце мая Международное радио Китая (CRI) сообщило, что власти КНР планируют в течение трех ближайших лет инвестировать около 725 миллиардов долларов в реализацию проектов по строительству транспортной инфраструктуры.

Фото © AP Photo/ Ng Han Guan


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