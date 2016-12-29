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Представители Apple связались с пострадавшей от взрыва iPhone жительницей Актобе

29 декабря 2016, 08:14

Пострадавшая из-за айфона уточнила, что он не был на зарядке.


Ардак Орынбасарова, жительница Актобе, больше недели с ожогами лежит в больнице. У неё обожжены ноги, руки, спина и лицо. По словам врачей, 30% тела, пишет местное издание «Диапазон».

Девушка пострадала из-за загоревшегося айфона. В доме возник пожар, Ардак в это время спала, было это около 3 часов ночи.

– «Айфон 5S» не был на зарядке. Он лежал рядом на кровати, она у меня двуспальная, – уточнила Ардак. – Мне надо было утром на мероприятие, и я приготовила все вещи, даже шубу сняла с вешалки. А ночью меня будто толкнули. Когда проснулась, кровать уже горела. Пожар пошел от айфона, но он не был на зарядке. Зарядка сгорела из-за пожара. Ко мне уже приходили из салона сотовой связи. Я не собираюсь нажиться из-за того, что произошло, но во всем надо разобраться.

Ситуацией заинтересовались в представительстве Apple в Москве, они искали пострадавшую. На днях выяснилось, что они связались с родственниками Ардак.


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