Ксения Собчак гордится своей новой грудью

Родив сына, Ксения Собчак очень быстро пришла в форму. Телеведущая не нарадуется на свою постройневшую фигуру, от которой она отвыкла за месяцы беременности, пишет "Комсомольская правда".

Правда, кое-что в ее теле изменилось, причем в лучшую сторону – это бюст, который после родов из прелестей почти нулевого размера превратился в крепкий первый номер. Именно об этих переменах Ксения и решила поразмышлять в Инстаграме, поделившись снимком в новом платье.

На опубликованной ею фотографии телеведущая позирует в наряде с глубоким декольте.

- Как же приятно наслаждаться такими простыми и забытыми радостями как: 1) Иметь талию 2) Спать на животе 3) Примерить новую для себя модель платьев с "глубоким декольте" ибо теперь, хоть это и ненадолго , "есть что показать", - написала Ксения в подписи к снимку.

Даже став мамой, Собчак не желает отставать от светской жизни и активно участвует в мероприятиях и вечеринках. А всем, кто намекает, что она – мать-кукушка, телеведущая дает жесткий отпор. На днях она поделилась в своем микроблоге снимком, на котором Максим Виторган гуляет по улице с коляской.

«Дорогие мои уполномоченные по правам моего ребенка, - пишет Ксения. - Обращаюсь сейчас к читателям моего блога, объединённых условно групповым названием #ОхотникиНаКукушку, которые не устают писать мне посты в стиле #акакжемалыш и #ТыМать-Кукушка. Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело засрать всю ленту Инстаграма вот такими вот фоточками с прогулок, мимишными фотографиями малыша, мужа и прочих домашних сладостей, как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках «улучшения имиджа»? Я не стремлюсь вам нравится, за это вы меня и любите и ненавидите - тут уж кто как».

Завершила телеведущая свой пост весьма жестко: «И вообще, вас столько, беспокоящихся за моего сына, хоть один бы, с***а, денег на няню прислал!!!!!!»

В комментариях читатели выразили сомнение, что у такой состоятельной звезды шоу-бизнеса, как Собчак, может не хватать денег на няню. Известно, что сейчас для знаменитостей самая горячая пора – новогодние корпоративы. И Ксения – одна из самых популярных телеведущих. За свои услуги она просит по 35 тысяч евро за вечер. Именно поэтому молодой матери и не сидиться дома - желание заработать на памперсы гонит ее на съемки и светские мероприятия.

Напомним, первенец Ксении Собчак и Максима Виторгана появился на свет 18 ноября. Супруги по-прежнему держат в секрете имя, которое они дали сыну. Собчак и Виторган сейчас в подмосковном доме на Рублевке, который они делят с мамой телеведущей Людмилой Нарусовой.