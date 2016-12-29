Чем известен задержанный экс-глава КНБ Дутбаев

28 декабря стало известно, что бывший председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Нартай Дутбаев задержан по подозрению в разглашении государственных секретов и превышении власти и должностных полномочий. Как жил до этого события Дутбаев и чем прославился, сообщает Zakon.kz.





Нартай Дутбаев родился 7 января 1956 года в селе Михайловка Свердловского района Джамбулской области (ныне Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области). В 1978 году он окончил казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, позже - минские высшие курсы КГБ СССР (1980-82) и высшее учебное заведение КГБ СССР в Москве.

Звание генерал-майора получил в августе 1999 года. Генерал-лейтенант с мая 2002. Награжден орденом "Барыс" 2-й степени (май 2004).

В 1978-1980 – инженер, старший инженер отдела автоматизации "КазНИИгипрофосфор".

В 1982 - 1986 – младший оперуполномоченный, оперуполномоченный, старший оперуполномоченный УКГБ СССР по Ставропольскому краю.

В 1986 - 1993 – старший оперуполномоченный, начальник отделения, старший инспектор, замначальника, начальник отдела УКГБ/УКНБ по Алма-Атинской области.

В 1993 - 1997 – замначальника, начальник управления, начальник главного управления (контрразведки) КНБ.

В 1997 – начальник департамента перспективного развития КНБ.

В 1997 - 1998 – начальник УКНБ по Павлодарской области.

С сентября 1998 – заместитель председателя КНБ, одновременно, в 1998-1999 гг. – и.о. директора службы "Барлау/Разведка" /внешняя разведка/ КНБ.

С ноября 2001 – первый заместитель председателя КНБ.

В декабре 2001 становится председателем КНБ РК. В феврале 2006 года он подал в отставку в связи с участием спецподразделения "Арыстан" в убийстве известного казахстанского политика, экс-министра информации Алтынбека Сарсенбаева.

С 2006 по февраль 2008 - начальник академии КНБ РК.

С 20 февраля по 4 сентября 2008 - советник президента РК.

В 2008 году, выступая на конференции «Общественные механизмы противодействия коррупции в Казахстане и международный опыт», говорил о реформе правоохранительных органов, в частности, о том, что она будет включать в себя изменение системы оценки их работы. В качестве примера он назвал систему оценки работы финансовой полиции.

«Сегодня они отчитываются, сколько они осудили коррупционеров. Безусловно, это тоже будет одним из элементов оценки их деятельности. Но в большей степени оценка деятельности финпола будет исходить из того, насколько повысилась деловая активность казахстанцев. Потому что они, борясь с коррупцией, должны создавать условия для повышения деловой активности наших граждан, чтобы развивался малый и средний бизнес», — сказал тогда бывший глава КНБ.

С 25 сентября 2008 - 7 августа 2009 - вице-президент АО "Национальная атомная компания "Казатомпром".

С 7 августа 2009 года был уволен из АО "НАК "Казатомпром" в связи с сокращением должности вице-президента.

В 2012 году в Алматы в поселке Таусамалы взорвалась бомба, погибли 8 человек. Затем на окраине Алматы была уничтожена крупная террористическая группировка. В ходе спецоперации казахстанских силовиков в дачном массиве «Тан» были убиты сразу девять бандитов. Во время перестрелки пострадал сотрудник спецназа.

После кровавых событий источник в Астане сообщил, что Дутбаев может вернуться на спецслужбу, но этого так и не произошло.

С апреля 2013 по март 2014 года - член совета директоров, независимый директор акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг».

Прочие должности: Член Совета безопасности Республики Казахстан (2001-2006); Заместитель председателя Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией, председатель Комиссии по высшим воинским и иным званиям, классным чинам (04-11.2008); Член Совета Директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» (с 05.04.2013 по 31.03.2014).

Государственные и международные награды, премии, почетные звания: Орден «Барыс» 2-й степени (2004); Медали; Почетный сотрудник Комитета государственной безопасности Республики Казахстан; Юбилейная медаль «10 лет Астане» (01.07.2008).

Женат на Халиде Бичуриной, есть две дочки - Анар (1976 г.р.) и Салтанат (1981 г.р.).

В 2013 году Дутбаев заявил, что американские спецслужбы могли прослушивать телефонные разговоры казахстанских чиновников.

"Я могу по своему опыту сказать, что иногда наши чиновники, к сожалению, пользуются и открытыми средствами связи для обсуждения каких-то вопросов. В том числе, возможно, и таких, которые бы и не надо было бы пользоваться такими средствами связи. Это, к сожалению, было ранее, и я могу на своем примере сказать, что такие факты мы выявляли. Может быть, сейчас стало лучше, надеюсь, что стало лучше", - сказал Дутбаев.

По его словам, система "Эшелон" США, которая занималась прослушиванием руководителей разного ранга в России и ряде западных стран, вполне могла прослушивать и Казахстан.

В том же году Дутбаев выразил мнение, что Казахстану нужны профессиональные переговорщики с террористами. В основном в спецоперациях террористов уничтожают, так как именно этому обучают сотрудников спецслужб, сказал он, «но необходимо, чтобы они [террористы] сдавались, были захвачены».

«Наличие или отсутствие профессиональных переговорщиков влияет на эффективность борьбы с терроризмом. Особенно, когда речь идет о заложниках и угрозе жизни мирных граждан, только профессионал может убедить террористов сдаться».

26 декабря Дутбаева задержали по подозрению в совершении преступлений по статьям "Разглашение государственных секретов" и "Превышение власти и должностных полномочий".