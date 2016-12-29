Пернатая опасность: 5 случаев столкновений с самолетов с птицами

По официальным данным ИКАО в мире, только в период с 2001 по 2007 годы, было зарегистрировано 42 508 случаев столкновений с птицами.

Среди версий катастрофы Ту-154 в Сочи оказалась и такая, которая многим людям, далеким от авиации, показалась экзотической — столкновение с птицами. На данный момент нет достоверных фактов, свидетельствующих о том, что трагедия, унесшая жизни 92 человек, вызвана именно столкновением с пернатыми. Однако в авиации к этой проблеме относятся чрезвычайно серьезно, и инцидентов, связанных с данным фактором, не так уж и мало.

Статистика свидетельствует, что в среднем сегодня приходится около одного несчастного случая с человеческими жертвами на 1 миллиард лётных часов. Объясняется это тем, что в авиации решением этой проблемы занимаются уже более полувека. В России работает Отраслевая группа авиационной орнитологии (ОГАО), входящая в состав Государственного центра безопасности полётов Росавиации.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) регламентирует целый комплекс мер по борьбе с подобной угрозой. Аэропорты оборудуются системами, отпугивающими птиц.

По официальным данным ИКАО в мире, только в период с 2001 по 2007 годы было зарегистрировано 42 508 случаев столкновений с птицами.

Подавляющее большинство столкновений — до 84 % — происходит на высотах до 100 метров, на этапах разбега, отрыва и первичного набора высоты (40–52 %), а также захода на посадку, касания и пробега (48–57 %), то есть непосредственно в зоне аэродромов.

АиФ приводит примеры пяти крупных авиационных происшествий, связанных со столкновением с птицами.





30 апреля 1953 года. Приводнение Ил-12 в Казани

30 апреля 1953 года самолёт Ил-12 П компании «Аэрофлот» выполнял рейс 35 по маршруту Москва — Казань — Новосибирск. На его борту находились 18 пассажиров и 5 членов экипажа. В 21:37, в тот момент, когда лайнер, готовясь к посадке в Казани, пролетал над Волгой, произошел очень сильный удар. Члены экипажа вспоминали, что у них потемнело в глазах. В обоих двигателях упала мощность, а из выхлопных патрубков появилось пламя.

Командир корабля принял решение совершить аварийное приводнение. Ил-12 приводнился в районе Казанского речного порта, после чего машину стала стремительно заполнять речная вода. При посадке груз в передней части салона сместился и заблокировал дверь в кабину пилотов, но усилиями пассажиров дверь была освобождена.

К сожалению, эвакуацию не удалось осуществить вовремя. Экипаж сообщил пассажирам, что самолет приводнился на мелководье, из-за чего многие озаботились тем, чтобы забрать личные вещи. На деле же глубина реки в этом месте достигала около 20 метров. В результате люди, надевшие верхнюю одежду, оказались в воде и стали тонуть. Местные жители на лодках успели вытащить всех, кроме одного пассажира, который утонул из-за намокшего пальто.

Комиссия по расследованию установила, что причиной ЧП стало столкновение самолета со стаей уток.





4 октября 1960 года. Катастрофа L-188 в Бостоне

Турбовинтовой авиалайнер Lockheed L-188A Electra американской авиакомпании Eastern Air Lines (EAL) выполнял пассажирский рейс из Бостона в Филадельфию. На его борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

Самолет оторвался от взлетной полосы, но почти сразу свидетели обратили внимание на облачко серого дыма у одного из двигателей. Лайнер, поднявшись всего на несколько десятков метров, стал входить в левый крен, и упал в воду Бостонской бухты примерно в 180 метрах от берега и 2100 метрах от начала взлета.

Свидетели трагедии на лодках поспешили на помощь, но извлечь из воды живыми смогли лишь девять пассажиров, один из которых впоследствии умер от травм, и двух стюардесс.

Всего в катастрофе погибли 62 человека: 59 пассажиров и все 3 члена лётного экипажа.

Расследование показало, что взлетающий самолет вспугнул стаю скворцов, несколько птиц попали в двигатели L-188. При этом вышли из строя левые двигатели, а правые сохраняли мощность, близкую к взлетной. Дисбаланс тяги вызвал разворачивающий момент влево, и самолет упал.

Катастрофа в Бостоне является крупнейшей из тех, что произошли в результате столкновения с птицами.

10 декабря 1969 года. Катастрофа Ил-14 под Махачкалой

10 декабря 1969 года самолёта Ил-14П авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс по маршруту Тбилиси — Махачкала — Астрахань.

После промежуточной посадки в Махачкале лайнер произвел взлет в сторону моря. В этот момент на его борту находились 5 членов экипажа и, по разным данным, 11 или 12 пассажиров.

Совершив взлет, командир судна произвел доклад диспетчеру, но после этого Ил-14 на связь не выходил и на запросы не отвечал.

11 декабря самолет был обнаружен в Каспийском море, на глубине около 10 метров, примерно в 3,5 км от берега и менее чем в 10 км от точки взлета. Все, кто находился на борту, погибли.

Комиссия по расследованию катастрофы установила, что «на высоте 350–400 м возникла скоротечная аварийная обстановка, приведшая к непроизвольному снижению с большой вертикальной скоростью и столкновению с поверхностью воды под большим углом в 18:33».

В поднятом со дна левом двигателе нашли кости черепа птицы, а в кусках теплоизоляции кабины пилотов — остатки крыльев и многочисленные перья. Комиссия пришла к выводу, что Ил-14 столкнулся со стаей мигрирующих птиц. В результате столкновения был поврежден двигатель, кабина пилотов разрушена, а сами летчики выведены из строя.





29 июля 2007 года. Катастрофа Ан-12 в Домодедове

29 июля 2007 года грузовой самолет Ан-12 авиакомпании «Атран» выполнял рейс из Москвы в Комсомольск-на-Амуре с промежуточными посадками в Братске и Омске. На борту самолета находились 7 членов экипажа.

Ан-12 рухнул через несколько минут после взлета из Домодедова, в 4 км от взлетно-посадочной полосы, в лесу между Домодедовским кладбищем и деревней Семивраги. Все члены экипажа погибли.

Техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришла к выводу, что в тот момент, когда самолет находился на высоте 70 метров, в два его правых двигателя попали птицы, что вызвало автоматическое выключение. Самолет стал стремительно терять скорость и заваливаться на правый бок. Экипаж пытался справиться с креном, однако малая высота не позволяла развернуть машину для аварийной посадки. Ан-12 упал и сгорел.





15 января 2009 года. «Чудо на Гудзоне»

Вне всяких сомнений, на сегодняшний день аварийная посадка A320 на Гудзон — самый известный в мире случай авиапроисшествия, вызванного столкновением с птицами.

Авиалайнер Airbus A320-214 авиакомпании US Airways 15 января 2009 году выполнял рейс AWE 1549 по маршруту Нью-Йорк—Шарлотт—Сиэтл. На борту находились 150 пассажиров и 5 членов экипажа.

Спустя 90 секунд после взлета из аэропорта Нью-Йорка А 320 на высоте 975 метров столкнулся со стаей канадских казарок. Столкновение с птицами привело к выходу из строя обоих двигателей.

Командир корабля Чесли Салленбергер принял решение приводняться на реку Гудзон. Благодаря мастерству экипажа А 320 благополучно приводнился напротив 48-й улицы Манхэттена, пробыв в воздухе около 7 минут. Благодаря своевременной эвакуации с помощью паромов и катеров, все 155 человек, находившихся на борту, остались живы. Незначительные травмы при приводнении получили около 80 человек.

В сентябре 2016 года на экраны вышел фильм «Чудо на Гудзоне». Это название кинематографисты позаимствовали из статей СМИ, вышедших после авиапроисшествия. Роль Чесли Салленбергера в фильме сыграл Том Хэнкс.