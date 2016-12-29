Мать Керри Фишер скончалась на следующий день после смерти дочери

Известная американская актриса и певица 84-летняя Дебби Рейнольдс, мать актрисы Керри Фишер, скончавшейся во вторник, ушла из жизни после экстренной госпитализации в США,

Актриса Керри Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась на 61-м году жизни от остановки сердца. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.

Сын актрисы Тодд Фишер сообщил, что она скончалась в больнице в результате инсульта.





Рейнольдс известна своими ролями в комедийных фильмах, наиболее знаменитым из которых стал мюзикл "Поющие под дождём", где она исполнила одну из главных ролей.