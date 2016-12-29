Мать Керри Фишер скончалась на следующий день после смерти дочери
29 декабря 2016, 08:58
Дебби Рейнольдс ушла из жизни после экстренной госпитализации в США.
Известная американская актриса и певица 84-летняя Дебби Рейнольдс, мать актрисы Керри Фишер, скончавшейся во вторник, ушла из жизни после экстренной госпитализации в США, сообщает в четверг издание TMZ со ссылкой на ее сына, передает РИА Новости.
Актриса Керри Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась на 61-м году жизни от остановки сердца. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.
Сын актрисы Тодд Фишер сообщил, что она скончалась в больнице в результате инсульта.
Рейнольдс известна своими ролями в комедийных фильмах, наиболее знаменитым из которых стал мюзикл "Поющие под дождём", где она исполнила одну из главных ролей.
Фото © AP Photo/ Jordan Strauss
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