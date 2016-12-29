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Мать Керри Фишер скончалась на следующий день после смерти дочери

29 декабря 2016, 08:58

Дебби Рейнольдс ушла из жизни после экстренной госпитализации в США.


Известная американская актриса и певица 84-летняя Дебби Рейнольдс, мать актрисы Керри Фишер, скончавшейся во вторник, ушла из жизни после экстренной госпитализации в США, сообщает в четверг издание TMZ со ссылкой на ее сына, передает РИА Новости.

Актриса Керри Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась на 61-м году жизни от остановки сердца. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.
Сын актрисы Тодд Фишер сообщил, что она скончалась в больнице в результате инсульта.

Рейнольдс известна своими ролями в комедийных фильмах, наиболее знаменитым из которых стал мюзикл "Поющие под дождём", где она исполнила одну из главных ролей.

Фото © AP Photo/ Jordan Strauss

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