Задержанный с Дутбаевым Нурлан Хасен фигурировал в деле об экстрадиции супруги Аблязова
29 декабря 2016, 09:31
В 2013 году он был вызван в прокуратуру Рима по делу о незаконной экстрадиции в Казахстан супруги беглого банкира.
Задержанный вместе с Нартаем Дутбаевым Нурлан Хасен успел засветиться в международном скандале, пишет Informburo.kz.
В 2013 году он работал в посольстве Казахстана в Италии советником по политическим вопросам. Согласно архивным материалам итальянской прессы Corriere della Sera, в отношении Нурлана Хасена было возбуждено следственное дело прокуратурой Рима.
По данным издания, три года назад из Италии в Казахстан была экстрадирована супруга экс-председателя "БТА-банка" Мухтара Аблязова Алма Шалабаева. Позже её экстрадицию признали незаконной, сравнив с похищением человека. В 2013 году прокуратура Рима возбудила дело в отношении трёх казахстанских дипломатов, в числе которых оказался и Нурлан Хасен. Чем закончилось дело, не сообщается.
Ранее сообщалось, что Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан осуществляется досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов.
26 декабря 2016 года по подозрению в разглашении государственных секретов и превышении власти и должностных полномочий, были задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич.
Сообщается, что указанные лица водворены в Следственный изолятор КНБ. По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства. Согласно данным на сайте КНБ РК, Дутбаев Нартай Нуртаевич занимал должность председателя ведомства с декабря 2001 года по февраль 2006 года.
Фото uralskweek.kz
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