Задержанный с Дутбаевым Нурлан Хасен фигурировал в деле об экстрадиции супруги Аблязова

В 2013 году он был вызван в прокуратуру Рима по делу о незаконной экстрадиции в Казахстан супруги беглого банкира.

Задержанный вместе с Нартаем Дутбаевым Нурлан Хасен успел засветиться в международном скандале , пишет , пишет Informburo.kz





В 2013 году он работал в посольстве Казахстана в Италии советником по политическим вопросам. Согласно архивным материалам итальянской прессы Corriere della Sera, в отношении Нурлана Хасена было возбуждено следственное дело прокуратурой Рима.





По данным издания, три года назад из Италии в Казахстан была экстрадирована супруга экс-председателя "БТА-банка" Мухтара Аблязова Алма Шалабаева. Позже её экстрадицию признали незаконной, сравнив с похищением человека. В 2013 году прокуратура Рима возбудила дело в отношении трёх казахстанских дипломатов, в числе которых оказался и Нурлан Хасен. Чем закончилось дело, не сообщается.









26 декабря 2016 года по подозрению в разглашении государственных секретов и превышении власти и должностных полномочий, были задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич.







