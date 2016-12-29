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Китаянка родила в 64 года, установив национальный рекорд

29 декабря 2016, 09:35

Семья решилась на рождение малыша в таком возрасте после того, как недавно умер их единственный ребенок.


Жительница китайской провинции Цзилинь родила сына в 64 года, став самой возрастной женщиной в Китае, родившей здорового ребенка, сообщает в четверг портал Sina, передает РИА Новости.

По данным портала, роды прошли в среду в одной из больниц в городе Чанчунь.

Отмечается, что забеременеть женщине удалось с помощью процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Как сообщили знакомые женщины, она с мужем решилась на рождение ребенка в таком возрасте после того, как недавно умер их единственный ребенок.

Фото © Fotolia/ haveseen

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