 
Облачно: слабый снег
-8°

Астана

Облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 30%

Влажность: 84%

Давление: 736 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 6.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

333.50

29 декабря 

Курс НБРК

332.61

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.70

Продажа

333.50

АСТАНА

Покупка

332.50

Продажа

333.50

Подробнее
349.00

29 декабря 

Курс НБРК

347.28

-

АЛМАТЫ

Покупка

344.00

Продажа

349.00

АСТАНА

Покупка

346.00

Продажа

348.50

Подробнее
Новости за сегодня

Посольство США увеличило срок визы для казахстанцев до 10 лет

 

Посольство США в Казахстане сообщило о начале выдачи долгосрочных виз для деловых и туристических поездок гражданами РК, передает Zakon.kz.

Долгосрочные визы будут выдавать с 29 декабря 2016 года.

«Введение бизнес и туристической визы сроком на десять лет даст возможность гражданам Казахстана и Америки посвятить больше времени планированию поездки, и не переживать об оформлении визы», - сказал посол США в Казахстане Джордж Крол.

Отмечается, что упрощение визовых требований на взаимной основе происходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Такое развитие событий подчеркивает прочные партнерские отношения, сформировавшиеся между нашими странами на протяжении последних двадцати пяти лет, и символизирующие приверженность Соединенных Штатов к дальнейшему развитию дружеских отношений с народом Казахстана и в дальнейшем», - отметил Джордж Крол.

В то же время Министерство иностранных дел Республики Казахстан будет выдавать визы сроком действия на десять лет для граждан США, которые планируют туристические и деловые поездки в Казахстан. С 1 января гражданам США, приезжающим в Казахстан на менее чем 30 дней, виза не потребуется.

 

29 декабря 2016, 09:37
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код