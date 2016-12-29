Открылись новые цеха

Химики запустили производство фосфорно-калийных удобрений мощностью пять тысяч тонн в год и блок разделения воздуха мощностью 70 миллионов кубометров азота в год.

Компания «Казфосфат» возвращает былую славу фосфорной промышленности области. Вчера здесь состоялся пуск двух цехов, которые позволяют говорить о лидерстве «Казфосфата» в своем секторе.





Химики запустили производство фосфорно-калийных удобрений мощностью пять тысяч тонн в год и блок разделения воздуха мощностью 70 миллионов кубометров азота в год.





При запуске объекта символическую ленточку перерезали заместитель акима области Т. Жанке и генеральный директор ТОО «Казфосфат» М. Искандиров.





Генеральный директор ТОО «Казфосфат» Герой Труда М. Искандиров отметил, что новые цеха позволят увеличить объемы производства и номенклатуру товаров. Вложив в общей сложности почти полтора миллиарда в оба производства, фосфорщики ожидают снижения себестоимости продукции и расширения круга потребителей.





Директор НДФЗ - филиала ТОО «Казфосфат» Л. Франгулиди рассказал, что цех фосфорно-калийных удобрений может решить серьезную задачу - утилизацию отходов производства желтого фосфора, которых на шламонакопительных площадках собралось уже около миллиона тонн. Это, в свою очередь, благотворно отразится на экологии региона.





До того как решиться на строительство цеха, НДФЗ совместно с исследовательским институтом провел испытание фосфорно-калийных удобрений на семи культурах, в том числе зерновых, бахчевых, масличных, овощах, люцерне. Из всех перечисленных только люцерна никак не отреагировала на подкормку этими удобрениями. Урожайность остальных повысилась на 15 - 20 процентов.





В этот же настрой на расширение производства вписывается модернизация цеха разделения воздуха. Он полностью автоматизирован. Мощные компрессоры забирают воздух из атмосферы, прогоняют через фильтры и криоустановки. В результате на выходе получается жидкий азот и кислород. Азот фосфорщики используют для выпуска удобрений, кислород идет на технические нужды.





Стоит отметить, что технология производства фосфорно-калийных удобрений из отходов - собственное изобретение жамбылских фосфорщиков.





- Я мог бы много говорить об успехах, но скажу главное, - подчеркнул заместитель акима области Т. Жанке. - Совсем недавно во время телемоста с Президентом Нурсултаном Назарбаевым вы запустили новый цех по выпуску серной кислоты. Сегодня заработали еще два цеха. Химики, так держать!



