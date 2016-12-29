Назначен главный транспортный прокурор РК
Марат Алиханов назначен главным транспортным прокурором Казахстана, передает Казинформ.
«28 декабря приказом Генерального прокурора РК назначен главный транспортный прокурор Алиханов Марат Тлеукабылович», - говорится в сообщении пресс-службы высшего надзорного органа страны.
Ранее он занимал должность первого заместителя председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.
Дамир Байманов
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