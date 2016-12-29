 
Облачно: слабый снег
-8°

Астана

Облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 30%

Влажность: 84%

Давление: 736 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 6.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

333.50

29 декабря 

Курс НБРК

332.61

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.70

Продажа

333.50

АСТАНА

Покупка

332.50

Продажа

333.50

Подробнее
349.00

29 декабря 

Курс НБРК

347.28

-

АЛМАТЫ

Покупка

344.00

Продажа

349.00

АСТАНА

Покупка

346.00

Продажа

348.50

Подробнее
Новости за сегодня

Назначен главный транспортный прокурор РК

 

Марат Алиханов назначен главным транспортным прокурором Казахстана, передает Казинформ.

«28 декабря приказом Генерального прокурора РК назначен главный транспортный прокурор Алиханов Марат Тлеукабылович», - говорится в сообщении пресс-службы высшего надзорного органа страны.

Ранее он занимал должность первого заместителя председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.

 

Дамир Байманов

 

29 декабря 2016, 09:02
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код