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Новости за сегодня

Назначен прокурор по Карагандинской области

 

Тлеугалеев Ибрай Ашимханович назначен прокурором Карагандинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Тлеугалеев Ибрай Ашимханович родился 11 марта 1965 года в КазССР; Курганская область; Кетовский район; с. Каширино. Окончил Свердловский юридический институт в 1990 году. По образованию юрист. До назначения на должность прокурора по Карагандинской области Ибрай Ашимханович был главным транспортным прокурором.

Трудовой стаж:

· Рабочий совхоза Лесной Кетовского района (1982);

· Стажер, следователь прокуратуры Первомайского района города Курган, старший следователь прокуратуры города Курган Курганской области (1990-1992);

· Старший следователь, старший помощник прокуратуры города Костанай Костанайской области (10.1992-07.1995);

· Заместитель прокурора города Костанай (07.1995-07.1997);

· Прокурор города Костанай (08.1997-10.2001);

· Заместитель прокурора Костанайской и Акмолинской областей (2001-2006);

· Начальник управления по надзору за законностью судебных постановлений, вступивших в законную силу, Департамента по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах (07.2007-06.2009);

· Заместитель начальника Департамента по надзору за законностью судебных актов и представительства интересов государства в суде Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (06.2009-06.2010);

· Начальник Департамента специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (06.2010-09.12.2010);

· Главный транспортный прокурор Республики Казахстан (12.2010, полномочия продлены с 06.2016).

 

29 декабря 2016, 09:51
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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