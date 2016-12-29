Назначен прокурор по Карагандинской области
Тлеугалеев Ибрай Ашимханович назначен прокурором Карагандинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
Тлеугалеев Ибрай Ашимханович родился 11 марта 1965 года в КазССР; Курганская область; Кетовский район; с. Каширино. Окончил Свердловский юридический институт в 1990 году. По образованию юрист. До назначения на должность прокурора по Карагандинской области Ибрай Ашимханович был главным транспортным прокурором.
Трудовой стаж:
· Рабочий совхоза Лесной Кетовского района (1982);
· Стажер, следователь прокуратуры Первомайского района города Курган, старший следователь прокуратуры города Курган Курганской области (1990-1992);
· Старший следователь, старший помощник прокуратуры города Костанай Костанайской области (10.1992-07.1995);
· Заместитель прокурора города Костанай (07.1995-07.1997);
· Прокурор города Костанай (08.1997-10.2001);
· Заместитель прокурора Костанайской и Акмолинской областей (2001-2006);
· Начальник управления по надзору за законностью судебных постановлений, вступивших в законную силу, Департамента по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах (07.2007-06.2009);
· Заместитель начальника Департамента по надзору за законностью судебных актов и представительства интересов государства в суде Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (06.2009-06.2010);
· Начальник Департамента специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (06.2010-09.12.2010);
· Главный транспортный прокурор Республики Казахстан (12.2010, полномочия продлены с 06.2016).
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.