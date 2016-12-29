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В Казахстане утверждены правила установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы

29 декабря 2016, 09:58

Постановление вводится в действие не ранее 1 января 2017 года.


Постановлением Правительства Казахстана от 15 декабря 2016 года утверждены Правила установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в РК и ее распределение между регионами, определении перечней отраслей экономики, в рамках которых осуществляется внутрикорпоративный перевод, и лиц, для осуществления трудовой деятельности которых не требуется разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Нормы Правил не распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, осуществляющих трудовую деятельность на территории республики в рамках внутрикорпоративного перевода в отраслях экономики, определяемых правительством РК.

В частности, квота на привлечение иностранной рабочей силы устанавливается в процентном отношении к численности рабочей силы и включает в себя:

- квоту на привлечение иностранной рабочей силы по видам экономической деятельности;
- квоту на привлечение трудовых иммигрантов;
- квоту на привлечение иностранной рабочей силы по странам исхода при наличии ратифицированных РК международных договоров о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы по видам экономической деятельности на предстоящий год (годы) определяет предельно допустимое количество иностранной рабочей силы, разрешенное к привлечению работодателям и для осуществления трудовой деятельности на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Работодатели ежегодно, до 1 августа, представляют в местные исполнительные органы областей, города республиканского значения, столицы, на территории которых предусматривается осуществление иностранными работниками трудовой деятельности, потребность в иностранной рабочей силе.

Также местные исполнительные органы до 10 августа обобщают потребность работодателей по видам экономической деятельности с учетом следующих требований:

- спроса на рабочую силу в регионе, в том числе за счет предусматриваемого создания рабочих мест в рамках реализации государственных, правительственных программ и программ развития территорий;
- прогноза численности безработных граждан и ожидаемого высвобождения работников, а также количества выпускников организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования по профессиям и специальностям, по которым работодатели предусматривают привлечение иностранных работников;
- возможности удовлетворения потребности в рабочей силе за счет трудовых ресурсов, в том числе путем подготовки, переподготовки или повышения квалификации безработных граждан, самостоятельно занятых, высвобождаемых работников по профессиям и специальностям, по которым предполагается привлечение иностранных работников;
- оценки эффективности использования иностранной рабочей силы в предыдущем году и прогнозной потребности в иностранной рабочей силе на предстоящий год (годы).

Местные исполнительные органы не позднее 15 августа на рассмотрение Комиссии по формированию квоты на привлечение иностранной рабочей силы вносят: потребность работодателей, обобщенных с учетом требований пункта 7 Правил; при необходимости предложения с учетом прогноза состояния спроса и предложения на рынке труда на предстоящий год.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.


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