В Актобе похитителей водителя и девушки осудили на 9 лет

В Актобе осудили похитителей водителя и его девушки, передает газета «Диапазон».

Подсудимые двое друзей Нури Бешли-Оглы и Рустамжон Юсупов ехали из Москвы в Тараз, говорят, что передвигались на попутных машинах. Оказались в Актобе. На проспекте Нокина они остановили ВАЗ-2115 и, угрожая, заставили водителя везти их в Тараз. В машине также была девушка водителя, незнакомцы ее не отпустили. В пути они заправляли машину на деньги хозяина авто. Почти в 3 часа ночи Нури Бешли-Оглы и Рустамжон Юсупов продиктовали номер сотового и заставили пленника написать СМС-сообщение, что если они не доедут, то адресат должен будет отомстить за них семье водителя. СМС до адресата не дошло.

В какой-то момент у магазина рядом с ними остановилась машина с полицейскими. Водителя предупредили, что если он подаст знак им, то его девушке свернут шею. В пути разгоняли машину до 160 километров и пугали пленников, что могут все четверо разбиться и погибнуть. Обо всем этом рассказал водитель и его девушка в ходе следствия.

За Иргизом в «Приоре» кончился бензин. Злоумышленники отправились дальше на другой попутке. Их пленники, освободившись, обратились за помощью к водителям фур, те позвонили в полицию. В итоге обоих похитителей задержали. Рустамжон Юсупов жил в Кыргызстане, Бешли-Оглы - житель Тараза.

В суде оба говорили, что водителя не били, физически его ни к чему не принуждали. Гособвинитель Нурлан Сандыбай в прениях просил суд признать подсудимых виновными сразу по трем статьям: «Похищение человека», «Угон» и «Грабеж». Водитель и его девушка их не простили, но предъявлять претензий не стали.

28 декабря суд приговорил 24-летнего Нури Бешли-Оглы и 23-летнего Рустамжона Юсупова к 9 годам лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.