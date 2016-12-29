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100 самых красивых женских лиц 2016 года в одном видео

29 декабря 2016, 10:05

Почти 30 лет "Независимые критики" анализируют красоту женщин из разных стран и собирают их в особые списки.


Комбинируя разные типажи, смешивая легендарных знаменитостей и пока ещё мало кому известных девушек, они ежегодно представляют миру своё видение сотни самых красивых женщин планеты. На видео — вердикт "критиков" этого года, пишет Life.ru.


Юлия Зинченко

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