100 самых красивых женских лиц 2016 года в одном видео
29 декабря 2016, 10:05
Почти 30 лет "Независимые критики" анализируют красоту женщин из разных стран и собирают их в особые списки.
Комбинируя разные типажи, смешивая легендарных знаменитостей и пока ещё мало кому известных девушек, они ежегодно представляют миру своё видение сотни самых красивых женщин планеты. На видео — вердикт "критиков" этого года, пишет Life.ru.
Юлия Зинченко
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