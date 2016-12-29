Браконьеров с косулей и кабаном задержали в Алматинской области

Трех мужчин, вооруженных винтовками и охотничьими ружьями, задержали на территории одного из охотничьих хозяйств Уйгурского района, сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.





В багажнике внедорожника полицейские совместно с местными егерями обнаружили разделанные туши косули и кабана.





«При проверке выяснилось, что у одного из охотников имеется лицензия на отстрел одного кабана. Что касается охоты на других животных, то задержанные не смогли предоставить каких-либо разрешительных документов. В этой связи отстрел косули является незаконным», - отметили в Отделе природоохранной полиции ДВД области.





Из четырех единиц огнестрельного оружия, принадлежащих подозреваемым, одно охотничье ружье, 12 калибра, оказалось нигде не зарегистрированным и изъято полицией как незаконное.





«По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.337 УК РК. Туша незаконно добытой косули направлена на биологическую экспертизу», - дополнили в пресс-службе областной полиции.