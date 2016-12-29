Самая красивая теннисистка мира завершила спортивную карьеру

Сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры, сообщает сообщает Zakon.kz.

«Я мечтала стать теннисисткой с пяти лет, и мне это удалось. Я была первой ракеткой мира, выигрывала "Ролан Гаррос", выиграла 15 турниров WTA, сыграла столько запоминающихся матчей. Довольно неплохо для девчонки из Сербии», – сказала Иванович в видео обращении в Facebook.





Теннисистка подчеркнула, что это решение далось ей непросто. По ее словам, в последнее время ее преследуют травмы, из-за которых она не может выступать в полную силу. Поэтому, Иванович отметила, что «пришло время двигаться дальше».





«Я стану послом спорта и здорового образа жизни, также хотела бы попробовать себя в бизнесе, в области красоты и моды. Также у меня будет больше времени для своей работы в UNICEF», - подытожила она Иванович.





28-летняя Иванович — победительница «Ролан Гаррос» 2008 года. В том же году она поднялась на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Также на ее счету победы в 15 турнирах WTA.



