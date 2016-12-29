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В США в результате крушения военного вертолета погибли два человека

29 декабря 2016, 10:20

Представитель военно-воздушных сил Национальной гвардии США подтвердил информацию о крушении Apache.


Два человека погибли в результате крушения военного вертолета в районе залива Галвестон в американском штате Техас, сообщает телеканал KHOU со ссылкой на военных.

Ранее сообщалось, что противопожарное управление американского города Пасадина, штат Техас, проверяет сообщения о крушении военного вертолета Apache недалеко от побережья.

Представитель военно-воздушных сил Национальной гвардии США подтвердил информацию о крушении Apache и сообщил, что два человека, находившиеся на борту вертолета, погибли.

Фото © Flickr/ Kevin Spencer

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