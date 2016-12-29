АО «Аграрная кредитная корпорация» подвело итоги работы за 2016 год
29 декабря 2016, 10:36
Поддержку получило 112 кредитных товариществ.
В 2016 году Корпорация на 100% освоила средства, выделенные из Республиканского бюджета на развитие агропромышленного комплекса.
Сельхозтоваропроизводители получили кредиты по таким программам, как «Сыбаға» (приобретение крупного рогатого скота), «Алтын асық» (закуп мелкого рогатого скота) и др. Поддержку получило 112 кредитных товариществ. Планомерно растет и объем кредитования сельхозтоваропроизводителей. Порядка 119,2 млрд тенге получил АПК страны.
Подробнее – в инфографике Корпорации.
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