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АО «Аграрная кредитная корпорация» подвело итоги работы за 2016 год

29 декабря 2016, 10:36

Поддержку получило 112 кредитных товариществ.


В 2016 году Корпорация на 100% освоила средства, выделенные из Республиканского бюджета на развитие агропромышленного комплекса.

Сельхозтоваропроизводители получили кредиты по таким программам, как «Сыбаға» (приобретение крупного рогатого скота), «Алтын асық» (закуп мелкого рогатого скота) и др. Поддержку получило 112 кредитных товариществ. Планомерно растет и объем кредитования сельхозтоваропроизводителей. Порядка 119,2 млрд тенге получил АПК страны.

Подробнее – в инфографике Корпорации.




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