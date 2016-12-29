Аким Актюбинской области назвал Кукеева "зазнавшимся" футболистом

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев во время награждения лучших спортсменов области назвал экс-игрока сборной Казахстана Жамбыла Кукеева "зазнавшимся" футболистом.





"Самое главное, в спорте никогда не надо зазнаваться. Особенно у казахов есть такая привычка. Немного чего-то добились и перестают смотреть на землю. Не буду называть его имя, но одного футболиста (Жамбыл Кукеев - прим. автора), который забил гол в ворота сборной Англии в Лондоне, с тех пор не видели и не слышали. Другое дело, Дмитрий Баландин (чемпион Олимпиады в Рио). Он приезжал в Актобе и участвовал в кубке страны, хотя мог бы сказать, зачем ему этот кубок. Ведь когда рядом будет плыть олимпийский чемпион, остальные пловцы будут учиться у него", – отметил Сапарбаев, слова которого приводит "Диапазон".





28-летний Кукеев пропустил прошедший сезон. Последний раз на поле он выходил 3 сентября 2015 года, когда в составе сборной Казахстана сыграл против Чехии (2:4) в квалификации Евро-2016.



