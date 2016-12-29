Трамп рассказал об "очень приятном" телефонном разговоре с Обамой
29 декабря 2016, 10:43
Республиканец также отметил, что он и его сотрудники хорошо ладят с Обамой и его администрацией.
Избранный президент США Дональд Трамп рассказал об "очень хорошем" разговоре с действующим главой государства Бараком Обамой. Об этом сообщает агентство Рейтер, передает РИА Новости.
"Он мне позвонил. У нас был очень, очень хороший разговор. В целом о разных вещах", — заявил Трамп.
Республиканец также отметил, что он и его сотрудники хорошо ладят с Обамой и его администрацией.
Ранее Трамп написал в Twitter, что Обама не обеспечивает "гладкую" передачу власти и создает ему препятствия. Позже он поменял свое мнение, заявив журналистам, что она проходит "очень хорошо".
Барак Обама резко критиковал Трампа во время предвыборной компании, однако после победы республиканца пообещал помочь ему при вступлении в должность. Кроме личной встречи в ноябре, политики провели несколько телефонных разговоров.
Фото © AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
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