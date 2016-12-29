Сабина Алтынбекова намерена открыть в Актобе новый волейбольный клуб
29 декабря 2016, 10:48
В ФОКе «Казхрома» наградили лучших спортсменов Актюбинской области. Почётным гостем встречи стала известная в Казахстане волейболистка Сабина Алтынбекова.
Известная в Казахстане волейболистка, уроженка Актобе Сабина Алтынбекова в интервью журналистам сообщила о планах открыть новый волейбольный клуб, пишет «Диапазон».
- Изменился ли Актобе после смены акима?
- Актобе никогда не стоял на месте, я уверена, город и дальше будет двигаться вперед. Хотела бы отметить, что молодежь стала более активно заниматься спортом. Это очень хорошо, и я надеюсь, что еще больше людей займется спортом.
- Расскажите про свой клуб, который хотите открыть в Актобе.
- Это волейбольный клуб, где могут заниматься и мужчины, и женщины. И еще хотим создать высшую лигу и премьер лигу для женских команд. Также мы открываем свой клуб, чтобы осуществить желания маленьких девочек, которые хотят заниматься волейболом.
- Где вы играете сейчас?
- За клуб «Алматы», в национальной лиге среди девушек до 23 лет.
- Вам предлагали оставить спорт и перейти в модельный бизнес...
- Да, но я отказалась, потому что спорт для меня на первом месте. Я с детства мечтала связать свою жизнь со спортом, и у меня много целей, которых хочу достичь.
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