Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

«Астанаэнергосбыт» оштрафовали за нарушение законодательства

29 декабря 2016, 10:50

Наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 1600 месячных расчетных показателей.


ТОО «Астанаэнергосбыт» оштрафовано за нарушение законодательства на 3 млн тенге, сообщает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Был установлен факт нарушения ТОО «Астанаэнергосбыт» подпункта 5 пункта 1 статьи 5 закона РК «О естественных монополиях регулируемых рынках», которым субъекту естественных монополий запрещается навязывать условия доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) субъектов естественных монополий или совершать иные действия, ведущие к дискриминации потребителей», - отмечается в сообщении Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции РК.

В этой связи составлен протокол о привлечении к административной ответственности ТОО «Астанаэнергосбыт» по части 4 статьи 164 КоАП РК.

Департамент Комитета согласно заявлению товарищества в порядке статьи 24 КоАП РК передал дело об административном правонарушении на рассмотрение в специализированный межрайонный административный суд города Астаны.

Постановлением специализированного межрайонного административного суда наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 1600 месячных расчетных показателей, что составляет 3 393 600 тенге в доход государства.

Фото: Dixinews.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код