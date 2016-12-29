Составлен рейтинг самых важных научных событий года

Телеканал «Наука» и Институт современных медиа (MOMRI) выяснили, какие события в сфере науки запомнились и были оценены как важные в уходящем году - учеными и обычными россиянами , сообщает , сообщает "Моя планета"

Самым значимым событием 2016 года, по мнению большинства опрошенных экспертов-ученых, стала фиксация гравитационных волн. В оценке этого события как важнейшего в году сошлось более половины всех экспертов, представляющих разные отрасли науки. На втором месте — новый способ редактирования генома человека. Третье место — обнаружение астрономами потенциально обитаемой планеты, которая вращается вокруг Проксимы Центавра, ближайшей к Земле звезды.

Социологи из MOMRI провели всероссийский опрос и задали схожий вопрос простым россиянам, проживающим в городах с населением свыше 100 000 человек. В телефонных интервью респондентов спросили, слышали ли они о десяти самых важных, по оценке ученых, научных открытиях 2016 года и как те, кто слышал, оценивают их значимость. Результаты опроса показали достаточно высокий уровень информированности россиян о ключевых научных событиях года, однако оценки значимости данных событий сильно отличались от оценок ученых.









Самым важным, по итоговым оценкам россиян, оказалось открытие бактерий, перерабатывающих пластик. Это событие было оценено выше других и получило 4,7 балла по пятибалльной шкале. Второе место — методика редактирования ДНК и РНК (4,4 балла). Третье — добавление новых элементов в таблицу Менделеева (4,3 балла). Открытие гравитационных волн, поставленное большинством ученых на первое место как важнейшее достижение в 2016 году, заняло четвертое место — его значимость оценили на 4,2 балла из 5 возможных. В Топ-5 вошло также изобретение топологических изоляторов (4,1 балла). Женщины, в особенности домохозяйки, дали практически всем событиям более высокие оценки, чем мужчины, — они чаще говорили, что считают эти события крайне важными для человечества. Возрастных различий в оценках практически нет, однако можно отметить, что открытие возможностей редактирования генома более высоко оценивают россияне младше 35 лет. Исследование показало, что уровень информированности респондентов — обычных россиян, проживающих в городах с населением свыше 100 000 человек — оказался высоким. Так, более половины опрошенных сказали, что хотя бы что-то слышали об открытии четырех новых элементов таблицы Менделеева. Новые трансурановые элементы — 113, 115, 117 и 118 — были добавлены в таблицу в январе 2016 года решением IUPAC (Международный союз по чистой и прикладной химии). Чуть меньше половины всех респондентов — 44% — утверждают, что слышали о миссии космического зонда «Розетта», запущенного в 2004 году и с 2014 года исследовавшего комету Чурюмова — Герасименко. «Розетта» стала первым в истории космическим аппаратом, путешествовавшим вместе с кометой и спустившим на нее исследовательский аппарат.







